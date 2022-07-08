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Энтузиаст сравнил консоли GPD Win Max 2 на процессорах AMD Ryzen 7 6800U и Intel Core i5-1260P

Энтузиаст сравнил консоли GPD Win Max 2 на процессорах AMD Ryzen 7 6800U и Intel Core i5-1260P

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Видеоблогер Кэри Голомб протестировал две версии портативной игровой консоли Win Max 2 от GPD. Этот мини-ноутбук поставляется с процессорами Intel Alder Lake Core i5-1260P или AMD Ryzen 7 6800U. В обоих случаях используется встроенная графика. И, как оказалось, «красный» процессор лидирует.


По данным источника, гибридный процессор AMD Ryzen 7 6800U оказался намного мощнее в игровых задачах за счёт графики RDNA2 с 12 вычислительными блоками, чем Core i5-1260P. У чипа Intel есть полноценная графическая подсистема Xe-LP с 96 вычислительными блоками, однако архитектура её не так эффективна, как у Ryzen 7. В ряде случаев, графика RDNA2 оказывается вдвое лучше, чем у Xe-LP.

Энтузиаст сравнил консоли GPD Win Max 2 на процессорах AMD Ryzen 7 6800U и Intel Core i5-1260P

Новые ноутбуки оснащены 10-дюймовыми сенсорными экранами, кнопками и аналоговыми стиками, полноценными клавиатурами, а также большим количеством оперативной и постоянной памяти.

Ожидается, что Win Max 2 выйдет в пяти вариантах конфигураций. Цены выглядят так:

  • Ryzen 7 6800U 16 ГБ / 128 ГБ — 899 долларов (будет ограниченная партия);

  • Ryzen 7 6800U 16 ГБ / 1 ТБ — 999 долларов (1159);

  • Ryzen 7 6800U 32 ГБ / 1 ТБ — 1199 долларов (1359);

  • Ryzen 7 6800U 32 ГБ / 2 ТБ — 1299 долларов (1459);

  • Core i5-1260P 16 ГБ / 1 ТБ — 999 долларов (1159).

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