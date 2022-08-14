Энтузиаст создал заслонку с ИИ, чтобы помешать своей кошке приносить в дом мёртвых мышей и птиц

Сми рассказал о забавном случае применения высоких технологий в Великобритании. Мартин Розински со своей девушкой Мишель и кошкой Джинкс переехали в новый дом. И, похоже, кошке он так понравился, что она решила отблагодарить людей. Но она делала это по-своему — принося мёртвых мышей и птиц прямо в дом. Чаще всего это происходило ночью.





В результате Мартин придумал систему, которую он назвал OnlyCat. Она включает в себя камеру с ИИ, которая распознаёт не только кошку, но и её жертву. Если Джинкс приходит с добычей, то система попросту не открывает кошачью дверь перед животным. Также на телефоны владельцев приходит фото «подарка».

Розински рассказал, что эта система не позволила кошке пронести в дом 42 жертвы, что позволило не пачкать ковёр и избавило владельцев Джинкс от стресса.

Теперь автор намерен вывести продукт на рынок, для чего он связался с инжиниринговой компании Transmission Dynamics, где работает его брат. Проект планируют финансировать с помощью краудфандинга.