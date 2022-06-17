Энтузиаст создал новую версию Floppotron — музыкального инструмента из приводов для дискет, жёстких дисков и сканеров

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Польский инженер Павел Задрожняк создал третью версию Floppotron — своего «электронного оркестра» из старых компьютерных комплектующих. В качестве инструментов там используются приводы для дискет, жёсткие диски и сканеры.





Floppotron 3.0 состоит из 512 дискетных приводов, 16 жестких дисков и четырех планшетных сканеров HP. Эта версия умеет играть разные мелодии. В списке есть, к примеру, композиции Майкла Джексона, музыка группы Queen и других исполнителей.

Первая версии Floppotron появилась в 2011 году — она состояла из нескольких дисководов, которые умели играть только «Имперский марш» из «Звёздных войн». В 2016 году появилась вторая ревизия, которая состояла из 64 дисководов, 8 жестких дисков и двух сканеров.

Как пояснил сам автор в блоге, звук создаётся с помощью шаговых двигателей, которые есть в любом жёстком диске, а также с помощью перемещения головок в них. Всё это управляется контроллерами, которые можно программировать определённым образом. В результате разные устройства могут выдавать различные звуки.

Музыка записана в формате MIDI, данные преобразуются в команды для устройств. При этом вся система занимает довольно много места и потребляет в среднем 300 Вт энергии. Но в пике потребление может превысить 1100 Вт.





Сейчас автор дорабатывает Floppotron 3.0 и планирует добавить туда новые инструменты, в том числе матричный принтер и подсветку.