Энтузиаст создал говорящую голову терминатора T-800, которая умеет распознавать объекты

Энтузиаст Майкл Дарби создал новый проект на базе популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 и множества аксессуаров. Он воссоздал голову терминатора T-800, добавив синтезатор речи, систему распознавания объектов и другие возможности.





В самом проекте использована старшая версия Raspberry Pi 4 с 8 ??ГБ оперативной памяти, модуль Adafruit Braincraft HAT, камеру, светодиоды и другие элементы. Сам череп Т-800 автор купил в интернет-магазине.

Для общения с терминатором предусмотрен микрофон, система «понимает» обращённые к ней реплики. Сам проект пока находится на раннем этапе, но в будущем автор планирует улучшать свое творение, внедряя новые возможности.

Судя по опубликованному видео, новинка умеет распознавать объекты и говорить. При этом все исходные данные, включая прошивку для одноплатного компьютера, список компонентов и другие данные доступны на GitHub.