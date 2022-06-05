Энтузиаст превратил кнопочный телефон Nokia 1680 в компьютер с Linux, работающим экраном и клавиатурой

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Nokia 1680 classic — это простой кнопочный мобильный телефон, выпущенный в 2008 году, когда смартфоны только начали появляться. Он поддерживает функции звонков, приёма и передачи SMS, и так далее, но только в мобильных сетях 2G. Однако аппаратный хакер и энтузиаст под псевдонимом Remu NotMoe смог превратить простую «звонилку» в полноценный ПК с Linux. Проект он назвал Notkia.





Для этого он создал особую печатную плату с процессором, памятью и другими компонентами. Зато клавиатура полностью оригинальная. На плате установлен одноядерный процессор MIPS Ingenic X100E с тактовой частотой 1 ГГц, 64 МБ ОЗУ, а также 32 МБ флэш-памяти NOR и 4 ГБ флэш-памяти SLC NAND.

В качестве дисплея установлен 2-дюймовый IPS-экран с разрешением 240 x 320 пикселей, хотя он оказался слишком велик для корпуса. В результате видимое разрешение экрана составляет 220 x 280 пикселей — края просто не видны.

В числе других особенностей Notkia отметим такие:

порт USB Type-C;

камера Waveshare OV5640 на 5 МП с автофокусом;

музыкальный синтезатор Yamaha MA-3 (с поддержкой рингтонов);

аналоговый MEMS-микрофон;

адаптер AMPAK с Wi-Fi 4 и BT 4.0 LE;

приемопередатчик Semtech SX126x LoRa;

батарея BL-5C.

Всё это работает под управлением Linux, включая ввод текста с помощью оригинальной цифровой клавиатуры телефона. Также поддерживается технология T9. Устройство можно использовать в качестве компьютера, рации или модема. А вот совершать телефонные звонки Notkia не умеет. Дело в том, что Remu NotMoe не смог найти достаточно компактный модуль 4G LTE.

Схемы, компоненты, список и процесс проектирования автор описал на Hackster и Hackday. В будущем автор обещает открыть исходный код прошивки.