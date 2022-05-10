Энтони Хопкинс, Кайя Гербер в новой рекламной кампании Loewe

Энтони Хопкинс

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон презентовал в соцсетях новую рекламную кампанию испанского модного дома, в которой снялась целая плеяда звезд из мира моды, кино, музыки и не только.

Изделия бренда представили актеры Энтони Хопкинс и Джош О’Коннор, актриса Джесси Бакли, модель Кайя Гербер, художница Линда Бенглис, певица Хена и другие.

Джош О’Коннор

Кайя Гербер

Линда Бенглис

Энтони Хопкинс

Джесси Бакли

Хена

Кэролайн Полачек

Alewya

За съемку отвечал один из самых влиятельных фэшн-фотографов мира Юрген Теллер. Стилистом выступил Бенджамин Бруно.