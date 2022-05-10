Энтони Хопкинс, Кайя Гербер в новой рекламной кампании Loewe

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Энтони Хопкинс
Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон презентовал в соцсетях новую рекламную кампанию испанского модного дома, в которой снялась целая плеяда звезд из мира моды, кино, музыки и не только.
Изделия бренда представили актеры Энтони Хопкинс и Джош О’Коннор, актриса Джесси Бакли, модель Кайя Гербер, художница Линда Бенглис, певица Хена и другие.
Джош О’Коннор
Кайя Гербер
Линда Бенглис
Энтони Хопкинс
Джесси Бакли
Хена
Кэролайн Полачек
Alewya
За съемку отвечал один из самых влиятельных фэшн-фотографов мира Юрген Теллер. Стилистом выступил Бенджамин Бруно.
Фото
Соцсети
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