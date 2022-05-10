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    Энтони Хопкинс, Кайя Гербер в новой рекламной кампании Loewe

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Энтони Хопкинс, Кайя Гербер в новой рекламной кампании Loewe

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    Новости моды





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    Энтони Хопкинс

    Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон презентовал в соцсетях новую рекламную кампанию испанского модного дома, в которой снялась целая плеяда звезд из мира моды, кино, музыки и не только.

    Изделия бренда представили актеры Энтони Хопкинс и Джош О’Коннор, актриса Джесси Бакли, модель Кайя Гербер, художница Линда Бенглис, певица Хена и другие.

    Джош О'Коннор

    Джош О’Коннор

    Джош О'Коннор

    Кайя Гербер

    Кайя Гербер

    Кайя Гербер

    Линда Бенглис

    Линда Бенглис

    Линда Бенглис

    Энтони ХопкинсЭнтони ХопкинсЭнтони Хопкинс

    Джесси Бакли

    Джесси Бакли

    Джесси Бакли

    ХенаХенаХена

    Кэролайн Полачек

    Кэролайн Полачек

    AlewyaAlewya

    За съемку отвечал один из самых влиятельных фэшн-фотографов мира Юрген Теллер. Стилистом выступил Бенджамин Бруно.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


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