Энергопотребление видеокарт линейки Radeon RX 7000 будет не столь огромным, как у GeForce RTX 40

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Слухи активно приписывают видеокартам GeForce RTX 40 огромное энергопотребление до 600 Вт и даже выше. Карты Radeon RX 7000 тоже будут потреблять больше, чем текущее поколение.





Старший вице-президент AMD Сэм Наффцигер (Sam Naffziger) раскрыл некоторые подробности об архитектуре RDNA 3 и продуктах на её основе. В том числе он затронул и тему энергопотребления.

Спрос на игровую и вычислительную производительность увеличивается, и в то же время развитие техпроцессов довольно резко замедляется. Таким образом, уровень мощности будет только расти. Сейчас у нас есть многолетняя дорожная карта с очень значительными улучшениями энергоэффективности, чтобы компенсировать эту кривую, но тенденция есть.

Производительность имеет решающее значение, но даже если наши конструкции более энергоэффективны, это не означает, что мы не будем повышать уровень мощности, если конкуренты делают то же самое. Просто им придется повысить их намного выше, чем нам

Таким образом, линейка Radeon RX 7000, несмотря на ранее заявленное 50-процентное преимущество (над RX 6000) в энергоэффективности, будет выделяться большим энергопотреблением просто из-за огромного прироста производительности. При этом AMD уверена, что Nvidia придётся повышать энергопотребление ещё выше.

На данный момент линейка RX 6000 более энергоэффективна, чем GeForce RTX 30, хотя разница не огромна. Ранее были слухи, что топовая RX 7900 XT будет потреблять 450 Вт против 600 Вт в случае RTX 4090, но пока это лишь слухи.