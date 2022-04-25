Энергокомпания Uniper: обработка платежей в евро за российский газ возможна

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Немецкая компания Uniper считает, что в будущем будет возможно расплачиваться за поставки газа из РФ в евро, при этом выполняя требования России по расчетам за голубое топливо. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Представитель германского концерна отметил, что компания будет действовать согласно с действующим законодательством о санкциях. Напомним, что 1 апреля Uniper заявил о решении рассмотреть новый механизм оплаты за импорт российского газа.
«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей (в евро. — Прим. ред.) в будущем возможна», — сказал представитель.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков ранее указал, что антироссийские санкции и вероятность эмбарго на газ из России сильнее всего скажутся на немецкой экономике.