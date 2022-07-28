Энергетический кризис довел Германию до отчаянных мер в виде отключения воды в спортзалах

Власти города Ганновер немецкой земли Нижняя Саксония вынуждены отключать горячую воду в душевых спортивных залов и бассейнов.
До таких отчаянных мер Германию довел энергетический кризис, начавшийся на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил бургомистр Ганновера Белит Онэй.
«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица все же пытается подготовиться как может. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — подчеркнул он.
При этом в самих залах минимальная температура будет составлять +15 градусов. Кроме того, будут отключены подсветки исторических и административных зданий города, а также прекратится подача горячей воды к умывальникам в общественных местах, резюмировал бургомистр.