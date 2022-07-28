Новости02

Энергетический кризис довел Германию до отчаянных мер в виде отключения воды в спортзалах

Энергетический кризис довел Германию до отчаянных мер в виде отключения воды в спортзалах
pxhere.com

Власти города Ганновер немецкой земли Нижняя Саксония вынуждены отключать горячую воду в душевых спортивных залов и бассейнов.

До таких отчаянных мер Германию довел энергетический кризис, начавшийся на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил бургомистр Ганновера Белит Онэй.

«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица все же пытается подготовиться как может. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — подчеркнул он.

При этом в самих залах минимальная температура будет составлять +15 градусов. Кроме того, будут отключены подсветки исторических и административных зданий города, а также прекратится подача горячей воды к умывальникам в общественных местах, резюмировал бургомистр.

бассейн ганновер горячая вода кризис спортзал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.