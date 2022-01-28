Эндокринолог Тараско перечислила наиболее полезные фрукты в зимний период

Некоторые фрукты особенно полезно есть зимой за счет большого содержания витаминов и клетчатки. Какие из них следует добавить в рацион, рассказала эндокринолог Анастасия Тараско.

Все фрукты обладают примерно одинаковым составом и повышенной калорийностью за счет наличия простых углеводов. Для зимнего периода подойдут абрикосы. Их легко хранить в замороженном или сушеном виде. В свой рейтинг Тараско внесла бананы, пишет РИА Новости.

«За счет большого количества клетчатки, калия, углеводов это идеальный перекус. Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости — серотонина!» — отметила эндокринолог.

Длительное время способен сохранять целебные свойства гранат. Сок этого фрукта богат железом, магнием, витамином С. Его кора обладает противовоспалительными свойствами, заключила врач.

Зимой и в период распространения инфекций важно поддерживать иммунную систему. И лучше всего это делать через натуральные источники витаминов и полезных веществ. Фрукты, богатые антиоксидантами, следует добавить в рацион на фоне распространения «Омикрона», который становится доминирующим штаммом в России, пишет argumenti.ru.

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