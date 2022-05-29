Эндокринолог Свиридова заявила, что женщинам с грушевидной формой тела легче всего похудеть

Легче всего похудеть женщинам с грушевидным типом фигуры, потому что они генетически более здоровы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Свиридова.
«Женщины, у которых фигура «груша» — они считаются более генетически здоровыми, потому что у них практически всегда узкая талия. Этого гормонально-активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум», — рассказала эндокринолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По словам Марии Свиридовой, в этом типе фигуры жировые клетки распределяются особым образом и избавиться от них не составит труда. Для этого нужно правильно снизить калории в рационе и увеличить физическую нагрузку.
Злоупотребление колбасой может привести к набору веса из-за высокой калорийности этого продукта, рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Снизить вред от любимых многими бутербродов поможет добавление в них огурцов или помидоров.