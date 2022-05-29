Эндокринолог Свиридова заявила, что женщинам с грушевидной формой тела легче всего похудеть

«Женщины, у которых фигура «груша» — они считаются более генетически здоровыми, потому что у них практически всегда узкая талия. Этого гормонально-активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум», — рассказала эндокринолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».