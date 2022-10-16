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Эндокринолог Павлова предупредила об опасности коронавируса для людей с лишним весом

Российские врачи выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
pxhere.com

Коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для пациентов, страдающих от ожирения. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, как COVID-19 влияет на организм.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Стэнфордского университета, коронавирус вызывает воспаления в жировой ткани человека. В частности он поражает макрофаги, которые борются с бактериями и остатками токсичных веществ в организме. По словам Павловой, пациенты с ожирением относятся к группе риска.

«Риск инфаркта миокарда намного выше у человека, чье сердце окутано толстым слоем жировой ткани», — объяснила она.

Врач подчеркивает, что борьба с лишним весом способствует профилактике осложнений при COVID-19. Кроме того, различные диеты позволяют снизить вероятность развития сахарного диабета, подытожила она.

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