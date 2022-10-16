Эндокринолог Павлова предупредила об опасности коронавируса для людей с лишним весом

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Стэнфордского университета, коронавирус вызывает воспаления в жировой ткани человека. В частности он поражает макрофаги, которые борются с бактериями и остатками токсичных веществ в организме. По словам Павловой, пациенты с ожирением относятся к группе риска.