Эндокринолог Павлова предупредила об опасности коронавируса для людей с лишним весом

Коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для пациентов, страдающих от ожирения. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, как COVID-19 влияет на организм.
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Стэнфордского университета, коронавирус вызывает воспаления в жировой ткани человека. В частности он поражает макрофаги, которые борются с бактериями и остатками токсичных веществ в организме. По словам Павловой, пациенты с ожирением относятся к группе риска.
«Риск инфаркта миокарда намного выше у человека, чье сердце окутано толстым слоем жировой ткани», — объяснила она.
Врач подчеркивает, что борьба с лишним весом способствует профилактике осложнений при COVID-19. Кроме того, различные диеты позволяют снизить вероятность развития сахарного диабета, подытожила она.