Эндокринолог Лазуренко рекомендовала гипертоникам есть бананы и сухофрукты

Страдающим гипертонией людям следует пить больше воды, употреблять продукты с калием и принимать витамины группы В, заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
Каждому пациенту с данным заболеванием должен подбираться индивидуальный рацион питания, поскольку у человека могут быть и другие сопутствующие расстройства. Но существуют общие рекомендации, которые направлены на поддержание тонуса сосудов.
«Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи. Как правило, они являются источниками микроэлементов и витаминов группы B, которые тоже нужны для поддержания тонуса сосудов», — передает слова Натальи Лазуренко «Москва 24».
Также специалист рекомендовала обратить внимание на бананы. Она настояла не употреблять фрукты в перезрелом виде, а использовать слегка желтоватые. В таком случае крахмал в бананах не навредит организму.