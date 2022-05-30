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Эндокринолог Кривцова связала быстрое старение с проблемами щитовидной железы

Эндокринолог Кривцова связала быстрое старение с проблемами щитовидной железы
pixabay.com

Снижение функции щитовидной железы может провоцировать выпадение волос, проблемы с зубами, кожей и резкое старение, сообщила врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова.

Это заболевание может возникать у представителей обоих полов вне зависимости от возраста. Человек начинает испытывать хроническую усталость, а также терять концентрацию внимания, передает URA.RU.

«При гипотериозе нарушается активность внимание, концентрация, полная когнитивная плеяда нарушений не только у женщин, но и у мужчин и детей», — рассказала медик.

По ее словам, щитовидная железа может влиять на все органы человека. Однако больше всего от ее состояния зависит сердечно-сосудистая система.

здоровье старение щитовидная железа
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