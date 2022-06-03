Эндокринолог Калошина рекомендовала нормализовать режим питания для эффективного похудения

Нормализованный режим питания необходим для качественной борьбы с лишними килограммами, сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина.
Завтрак и ужин необходимо съедать в одно и то же время. Приемы пищи должны снабжать организм достаточным количеством витаминов и питательных веществ, объяснила медик.
«Прежде всего, необходимо нормализовать режим питания – не делать больших перерывов между приемами пищи», — сообщила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, летом необходимо употреблять свежие фрукты и овощи. Такой рацион поможет восполнить запасы витаминов в организме.