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Эндокринолог Калошина рекомендовала нормализовать режим питания для эффективного похудения

Эндокринолог Калошина рекомендовала нормализовать режим питания для эффективного похудения
pexels.com

Нормализованный режим питания необходим для качественной борьбы с лишними килограммами, сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина.

Завтрак и ужин необходимо съедать в одно и то же время. Приемы пищи должны снабжать организм достаточным количеством витаминов и питательных веществ, объяснила медик.

«Прежде всего, необходимо нормализовать режим питания – не делать больших перерывов между приемами пищи», — сообщила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, летом необходимо употреблять свежие фрукты и овощи. Такой рацион поможет восполнить запасы витаминов в организме.

здоровье Похудение Правильное питание
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