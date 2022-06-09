Эндокринолог Калошина назвала способы избавиться от тяги к еде во время стресса

Приступы острого голода во время стресса знакомы почти каждому. Как не допустить переедания, рассказала эндокринолог Мария Калошина.
В первую очередь необходимо нормализовать режим питания. Принимать пищу необходимо примерно в одно и то же время. Организм важно снабжать полезным жиром. В рацион следует включить орехи, икру и рыбу.
«Продукты эти довольно калорийные, поэтому у организма будет больший запас энергии», — отметила врач в комментарии Общественной Службе Новостей.
Для борьбы с тягой к еде можно устраивать «праздник живота»: выбрать высококалорийное блюдо — пиццу или шашлык из свинины. Главное — не употреблять такую еду на ночь.