Эндокринолог Калошина на фоне роста цен порекомендовала добавить в рацион больше круп

Врач также добавила, что цены на крупы остаются доступными большинству покупателей. По ее словам, сейчас наступило наиболее подходящее время, чтобы включить в рацион такие крупы как киноа, кус-кус, булгур, гречку и коричневый рис. Врач также порекомендовала употреблять овсянку, амарант и зеленую гречку.