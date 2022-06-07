Эндокринолог Калошина на фоне роста цен порекомендовала добавить в рацион больше круп

Питаться недорого, но в то же время полезно, возможно. Разнообразить бюджетное меню помогут крупы, о которых все уже давно позабыли, считает врач-эндокринолог Мария Калошина. Самыми доступными блюдами по-прежнему остаются каши.
«Очень важно включать в ежедневный рацион крупяные продукты. Их можно употреблять в качестве гарнира или самостоятельного блюда», — рассказала эксперт в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, для достижения максимальной пользы следует выбирать как можно больше разнообразных круп при составлении меню. Так организм получит больше полезных микронутриентов.
Врач также добавила, что цены на крупы остаются доступными большинству покупателей. По ее словам, сейчас наступило наиболее подходящее время, чтобы включить в рацион такие крупы как киноа, кус-кус, булгур, гречку и коричневый рис. Врач также порекомендовала употреблять овсянку, амарант и зеленую гречку.