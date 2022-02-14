Эндокринолог Анциферов заявил, что сахар не является прямой причиной развития диабета

Чрезмерное употребление сахара может быть одним из факторов риска развития диабета второго типа, но не является его прямой причиной. Об этом заявил главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов.

Одним из главных пунктов профилактики данного заболевания считается нормализация веса, хотя утверждение, что сахарный диабет — это болезнь толстяков, — относится к мифам. То же самое касается и чрезмерного употребления сладкого.

«Потребление сахара в больших количествах, безусловно, вредит здоровью и может способствовать ожирению, что, в свою очередь, является одним из факторов риска развития диабета 2-го типа. Тем не менее это не является его прямой причиной», — цитирует Анциферова «Свободная пресса».

Кроме того, специалист развеял и другое заблуждение, заключающееся в том, что диабетом якобы можно заразиться, как гриппом. В действительности это невозможно. Однако правдив тот факт, что при правильном лечении и уровне самоконтроля диабет может быть не опасен для здоровья.

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