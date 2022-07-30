En Son Haber: соль и красное мясо являются главными врагами почек

Многие россияне знают, что почки активно работают при употреблении арбузов. Но мало кто в курсе, что фрукт содержит азот, нитраты и пестициды, сообщает «Вечерняя Москва». Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова сообщила о вреде арбуза.