En Son Haber: соль и красное мясо являются главными врагами почек

Почки играют важную роль в работе организма, но употребление ряда продуктов может ухудшить их состояние.
Парный орган выполняет функцию выведения отходов с мочой. Также он отвечает за выработку гормонов и очищение крови от токсинов, передает турецкая газета En Son Haber. Самыми главными врагами почек являются соль и красное мясо. Последнее наносит органам максимальный урон, поскольку животные белки плохо усваиваются человеческим организмом.
Чтобы сохранить здоровье почек, следует употреблять больше зелени и овощей, богатых жидкостью, передает телеканал «360». Врач Диетолог Дарья Русакова перечислила наиболее полезные для органа продукты.
Многие россияне знают, что почки активно работают при употреблении арбузов. Но мало кто в курсе, что фрукт содержит азот, нитраты и пестициды, сообщает «Вечерняя Москва». Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова сообщила о вреде арбуза.