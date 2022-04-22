En Son Haber предупредило о разрушающем сосуды и сердце продукте

Прежде всего речь идет о заправках, в числе которых майонез, кетчуп и соевый соус. Всего две чайные ложки последнего содержат в себе около одного грамма соли. Аналогичное количество входит в одну сосиску, три маслины, кекс, тарелку чипсов, два ломтика ветчины и 30–40 грамм сыра.