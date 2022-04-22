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    En Son Haber предупредило о разрушающем сосуды и сердце продукте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    En Son Haber предупредило о разрушающем сосуды и сердце продукте

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    pixabay.com/moritz320

    Чрезмерное употребление соли значительно увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. Этот продукт негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и провоцирует образование жира в области живота.

    Соль содержится во многих продуктах, которые человек употребляет каждый день. Однако в некоторых из них ее количество зашкаливает, сообщают специалисты турецкого издания En Son Haber.

    Прежде всего речь идет о заправках, в числе которых майонез, кетчуп и соевый соус. Всего две чайные ложки последнего содержат в себе около одного грамма соли. Аналогичное количество входит в одну сосиску, три маслины, кекс, тарелку чипсов, два ломтика ветчины и 30–40 грамм сыра.

    В связи с этим медики рекомендуют снизить употребление соли до пяти граммов. Важно отказаться от привычки досаливать пищу в тарелке и помнить о размере порции.

    Число случаев инсультов и инфарктов выросло на фоне пандемии коронавируса. Это связано с последствиями COVID-19, которые ускоряют проявление возрастных заболеваний, передает URA.ru.

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