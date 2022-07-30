En Son Haber назвало растущее на грядках россиян растение, эффективное против рака

Петрушка борется с опасным недугом благодаря витамину С, флавоноидам и каротиноидам. Эти вещества эффективны против таких опасных заболеваний, как рак толстой кишки и сахарный диабет второго типа. Также известно, что сушеная петрушка содержит в 17 раз больше антиоксидантов, чем свежая зелень.