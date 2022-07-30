En Son Haber назвало растущее на грядках россиян растение, эффективное против рака

Употребление некоторых продуктов помогает снизить риск развития рака, поэтому каждому следует обращать внимание на свой рацион питания.
Одним из эффективных средств против онкологических болезней оказалось растение, которое есть на грядках у многих россиян. Речь идет о петрушке. Употребление этой зелени снижает риск развития рака на 30%, сообщает издание En Son Haber.
Петрушка борется с опасным недугом благодаря витамину С, флавоноидам и каротиноидам. Эти вещества эффективны против таких опасных заболеваний, как рак толстой кишки и сахарный диабет второго типа. Также известно, что сушеная петрушка содержит в 17 раз больше антиоксидантов, чем свежая зелень.