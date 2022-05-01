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    En Son Haber: миндаль может стать заменой кондитерским изделиям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    En Son Haber: миндаль может стать заменой кондитерским изделиям

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    pixabay.com/PD

    Сбалансированное питание благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития гипертонии, сообщают зарубежные специалисты.

    С годами артериальное давление у людей может повышаться. Это обусловлено снижением эластичности сосудов, из-за чего сердце более активно прокачивает кровь.

    Избежать проблем с гипертонией позволит употребление фруктов, овощей и других полезных продуктов. Так, богатая кальцием, магнием и калием брокколи участвует в регуляции уровня артериального давления и способствует защите от ишемических болезней сердца.

    С «плохим» холестерином и развитием атеросклероза помогает бороться чеснок. Молекулы из горького шоколада оказывают расширяющее воздействие на сосуды, передает ИноСМИ со ссылкой на турецкую газету En Son Haber.

    pixabay.com/PDpixabay.com/PD

    По мнению специалистов, предотвратить гипертонию также помогут йогурт, жирная рыба, грибы, зеленые овощи, бобовые, льняное масло и куркума. Людям, подверженным проблемам с давлением, не рекомендуется злоупотреблять продуктами с высоким содержанием соли и сахара.

    В качестве замены кондитерских изделий можно использовать миндаль. Правильный рацион также советуют дополнить физической активностью.

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