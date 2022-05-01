En Son Haber: миндаль может стать заменой кондитерским изделиям

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Сбалансированное питание благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития гипертонии, сообщают зарубежные специалисты.
С годами артериальное давление у людей может повышаться. Это обусловлено снижением эластичности сосудов, из-за чего сердце более активно прокачивает кровь.
Избежать проблем с гипертонией позволит употребление фруктов, овощей и других полезных продуктов. Так, богатая кальцием, магнием и калием брокколи участвует в регуляции уровня артериального давления и способствует защите от ишемических болезней сердца.
С «плохим» холестерином и развитием атеросклероза помогает бороться чеснок. Молекулы из горького шоколада оказывают расширяющее воздействие на сосуды, передает ИноСМИ со ссылкой на турецкую газету En Son Haber.
По мнению специалистов, предотвратить гипертонию также помогут йогурт, жирная рыба, грибы, зеленые овощи, бобовые, льняное масло и куркума. Людям, подверженным проблемам с давлением, не рекомендуется злоупотреблять продуктами с высоким содержанием соли и сахара.
В качестве замены кондитерских изделий можно использовать миндаль. Правильный рацион также советуют дополнить физической активностью.