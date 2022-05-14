Emirates Airline добавит Биткойн «в качестве платёжной услуги»

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Главный операционный директор компании Адель Ахмед Аль-Реда (Adel Ahmed Al-Redha) заявил, что ведущая авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates Airline скоро примет «Биткойн в качестве платёжной услуги». Кроме того, авиакомпания добавит на свою веб-страницу предметы коллекционирования в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).





Emirates скоро начнет принимать биткоины в качестве оплаты платежей

Сообщения о планах авиакомпании внедрить Биткойн появились всего через несколько недель после анонса планов по созданию NFT и метавселенной. Цель компании при запуске метавселенной — обеспечить соответствие авиакомпании «видению цифровой экономики ОАЭ».

Аль-Реда сказал, что его компании, возможно, придётся нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов:

NFT и метавселенная — это два разных приложения и подхода. С помощью метавселенной вы сможете преобразовать все свои процессы, будь то работа, обучение, продажи на веб-сайте или полный опыт в приложение типа метавселенной, но, что более важно, сделать его интерактивным.

На встрече с прессой главный операционный директор перевозчика также отметил заинтересованность Emirates Airlines в использовании блокчейна для учета самолетов.