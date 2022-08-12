Эмин Агаларов рассказал о браке с Лейлой Алиевой: “Не было расчета, мы полюбили”

Эмин Агаларов

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов дал интервью Baku TV, в котором вспомнил о своем браке с Лейлой Алиевой (они были женаты с 2006 по 2015 год). Так как оба происходили из влиятельных и обеспеченных семей (Лейла — дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева), то ходили слухи, что их брак был “по договоренности”. Но Агаларов эти домыслы опроверг.

У нас были уважительные, искренние отношения. Писали, что у нас все было по расчету — полные глупости. Никто ничего не рассчитывал, мы друг друга полюбили, попытались создать семью, даже на какой-то период создали,

— сказал Агаларов.

Сегодня он также называет Лейлу, с которой у него есть трое детей — сыновья-близнецы и приемная дочь, — своим другом. Бывшие супруги поддерживают отношения, а Эмин даже публично поздравляет Лейлу с днем рождения.

Я могу с Лейлой посоветоваться, она может мне позвонить, просто поговорить. Мы остались семьей, несмотря на то, что мы не муж и жена,

— отмечал Агаларов.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева с детьми

Этим летом Эмин официально подтвердил воссоединение со своей второй женой Аленой Гавриловой, о котором заговорили еще зимой, когда Агаларов выпустил клип, в котором снял Алену и их дочь. В интервью певец рассказал, что представлял клип в виде своеобразной открытки на память, которую они смогут пересматривать спустя годы, и не вкладывал в него пиар-задачи.