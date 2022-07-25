Эмин Агаларов дал интервью Надежде Стрелец: о воссоединении с Аленой Гавриловой, санкциях и полетах в экономклассе

Эмин Агаларов

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов дал интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала “Стрелец-молодец”. Собрали самые интересные цитаты.

О санкциях

Сейчас 80—90% якорных брендов закрылись: одни ушли с рынка, другие заняли выжидательную позицию. H&M, Zara и Chanel до сих пор платят за аренду. Пока ситуация непростая. Концертный зал и выставочный комплекс в таком же состоянии, так как иностранные концерты и выставки отменены. Многие бизнесы порезали свои бюджеты. Тем не менее мы продолжаем развиваться и открываем новые объекты.

О привычках

Летать на заказных бортах стало очень дорого, теперь просто бизнес-классом. Недавно экономом летел. А так живу так же, как жил. В быту все стабильно, а какие-то бизнесы находится в зоне риска.

О воссоединении с Аленой Гавриловой

Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, нас особо никто не спрашивал. Сейчас одна из основных целей — проводить больше времени с детьми, потому что я считаю, что им не хватает моего внимания (из-за концертной деятельности, перелетов). Трое детей ходят в школу в Баку, а один ребенок живет со мной и Аленой сейчас. Мы одна большая дружная семья. Недавно мы ездили отдыхать, были и Алена, и моя первая супруга. Супруги даже без меня общаются. У всех дружные отношения. Я рад, что так получилось.



Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Эмин воспитывает четверых детей от двух браков. Первая жена артиста (брак продлился с 2006 по 2015 год) — Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана. В 2008 году у пары родились близнецы — Али и Микаил. Кроме того, артист и бизнесмен как родную воспитывает приемную дочь экс-супруги — Амину. В браке с Аленой Гавриловой у Агаларова родилась дочь Афина.



Об отношении отца Эмина с Аленой Гавриловой

Он не присутствовал на нашей свадьбе. Сейчас они здороваются и прощаются. У них нет никаких отношений. В нашей семье каждый сам принимает решения. Если кто-то с чем-то не согласен, то это проблема того, кто с чем-то не согласен… Каждый делает так, как считает нужным.

У меня с отцом теплые отношения Если у него нет отношений с моей супругой, то это уже не проблема. Каждый человек должен проживать ту жизнь, которая ему нравится, и самостоятельно отвечать за свои поступки.

О воспитании детей

Я хотел бы принимать в жизни моих детей положительное участие: что бы мой ребенок ни выбрал в контексте своей профессии или второй половины, я всегда его поддержу. Сейчас пытаюсь их искусственно в чем-то ограничивать, но это не очень получается.



Эмин Агаларов с детьми