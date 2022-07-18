Эмилия Кларк рассказала о пережитой операции на мозге: “Нет смысла ломать голову над тем, чего там может и не быть”

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк в беседе с рассказала об операции на головном мозге, которую она пережила в 2013 году во время съемок сериала “Игра престолов”.

Впервые болезнь дала о себе знать в самом начале работы над сериалом: в 2011 году у нее лопнула первая аневризма, что привело к инсульту — это произошло вскоре после съемок первой серии “Игры престолов”. Спустя два года проблема снова вернулась: в 2013 году медицинское обследование показало, что аневризма стала в два раза больше. В связи с этим актрисе потребовалась операция на головном мозге.

Сама Эмилия считает, что ей повезло: она оказалась в “меньшинстве” людей, которые выжили и не столкнулись с тяжелыми последствиями. Так, актриса отмечает, что у нее прекрасная память, которую она постоянно тренирует. Я могу играть по два с половиной часа каждый день и не забыть ни строчки. У меня всегда была хорошая память, поскольку это очень важный навык для актера. И я постоянно ее проверяю.

После операции актриса стала ощущать себя иначе: Вы начинаете видеть много перспектив. Какой-то объем моего мозга больше не используется. Это всегда заставляет меня смеяться. Кларк отметила, что перестала задумываться над тем, что именно происходит с ее мозгом, поскольку считает это бессмысленным.

Нет смысла ломать голову над тем, чего там может и не быть. Особенно, если то, что у вас есть сейчас, прекрасно.

Ранее в интервью Эмилия признавалась, что после инсульта начала бояться потерять работу.

Я просто боялась, что меня уволят, и пыталась доказать, что я все такая же Эмилия, как раньше. Тогда я понятия не имела, что создатели шоу отнесутся ко мне с таким пониманием и заботой.

Сейчас Эмилия Кларк помогает тем, кто также столкнулся с этим недугом: она открыла благотворительный фонд под названием SameYou, который оказывает помощь людям, пережившим инсульт.