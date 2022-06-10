Эмили Ратажковски осудили за татуировку на теле ее годовалого сына

Эмили Ратажковски

Модель Эмили Ратажковски оказалась в центре нового скандала после того, как опубликовала в инстаграме* фотографию с “татуировками” в честь сына Сильвестра: на разных частях тела указано прозвище малыша — Sly. Предположительно, на фотографии сама Эмили, ее муж Себастьян Бир-Макклард и их ребенок Сильвестр. Точно неизвестно, что изображено на фотографии: татуировки или просто рисунки.

Под постом модель написала:

Sly forever (Sly навсегда).

Подписчики модели не разобрались, где чья татуировка, и предположили, что одна из татуировок нанесена на теле малыша. Такое решение поклонники встретили резкой критикой:

Он слишком маленький для тату.

Я очень надеюсь, что ты не сделала татуировку ребенку.

Не рановато ли делать ему татуировки?

О боже, она набила своему ребенку тату!

Сама Эмили на комментарии поклонников пока не отреагировала.

Эмили Ратажковски не в первый раз оказывается в центре скандалов, связанных с неправильным воспитанием малыша. Так, ранее модель раскритиковали за неумение обращаться с ребенком: Эмили упрекнули в том, что она держит ребенка “как сумку” и больше заботится о хороших кадрах, нежели о комфорте малыша.

Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард впервые стали родителями в 2021 году. После рождения малыша модель заявила поклонникам, что “не узнает пол ребенка до 18 лет”, пока он сам не скажет ей, и добавила, что хочет воспитать Сильвестра без гендерных стереотипов.