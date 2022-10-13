Эмили Ратаковски рассказала о своей личной жизни: “Я с недавних пор свободна и наслаждаюсь этим”

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски в новом интервью Variety рассказала о своей личной жизни и заявила, что она с недавних пор свободна. Я с недавних пор свободна: по сути, впервые в жизни. Я просто чувствую, что наслаждаюсь свободой, не беспокоясь о том, как меня воспринимают. Она отметила, что одним из рецептов счастья для нее стало умение отпускать.

Одна из главных вещей — это понимание того, что один из лучших способов действительно быть счастливым и контролировать все состояние — это умение отпустить. Не так давно Эмили рассталась с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, который также является отцом ее ребенка. Поводом для разрыва, предположительно, стали постоянные измены со стороны мужа. В соцсетях модель косвенно это подтвердила.

Вскоре после того как стало известно о ее расставании с мужем, в сети появились слухи о романе модели с Брэдом Питтом. Пару не раз видели вместе. В интервью Эмили роман не прокомментировала. Брэд Питт также держит личную жизнь в тайне — как отмечают инсайдеры, из-за проблем с бывшей женой Анджелиной Джоли. Брэд держит свои отношения в тайне последние пару лет. Он беспокоится, что Анджелина Джоли будет еще больше настраивать против него детей, если у него будет девушка. В последнее время Эмили Ратаковски часто выступает в защиту женщин, которые пострадали от измен или насилия со стороны мужчин. Так, ранее она заступилась за модель Бехати Принслу, после того как несколько женщин обвинили во флирте ее мужа Адама Ливайна.

Кроме того, она высказалась о движении #MeToo, заявив, что оно только заставило мужчин бояться наказания, но так и не смогло донести до них, почему они поступают неправильно по отношению к женщинам.

В интервью Variety Ратаковски также вступилась за Бритни Спирс, которую критикуют за фото в обнаженном виде, и отметила, что певица “прошла через то, что будет влиять на нее до конца жизни”. Она добавила, что ее “шокирует”, что “общество так ненавидит женщин”.