Эмили Ратаковски отреагировала на слухи о разводе с мужем из-за его измен

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски отреагировала на слухи о разводе с мужем Себастьяном Бир-Макклардом из-за его постоянных измен, которые ранее появились в сети. Об их разрыве журналистам рассказали источники, близкие к паре.

Он постоянно ей изменял. Он делал это систематически, это отвратительно, он кобель, — сообщали инсайдеры.

Никаких заявлений пара не делала, однако модель, как предполагают поклонники, подтвердила эти слухи: в твиттере (заблокирован в России) она лайкнула несколько постов, в которых пользователи возмущаются поведением Себастьяна, выражают ей сочувствие и недоумевают, как можно было изменять такой красивой женщине.



Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард поженились в 2018 году: на момент свадьбы они были вместе всего несколько недель. В марте 2021-го у них родился сын Сильвестр Аполло Бир.

После рождения ребенка Эмили неоднократно сталкивалась с критикой со стороны поклонников: в том числе после того, как заявила, что не будет “определять пол ребенка до 18 лет”, пока он сам не выберет гендер. В дальнейшем модель, однако, начала называть Сильвестра сыном.

Ранее модель вновь раскритиковали после того, как Ратаковски опубликовала в инстаграме* фотографию с “татуировками” в честь сына Сильвестра: на разных частях тела было написано прозвище малыша — Sly. Предположительно, на фотографии сама Эмили, ее муж Себастьян Бир-Макклард и их сын Сильвестр.

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