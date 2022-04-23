Эмигрировавшие знаменитости пожаловались на жизнь за границей

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Музыкант Андрей Макаревич, актер Алексей Панин и певица Наталья Ветлицкая оказались недовольны своим переездом в другие страны.
Закончив все суды с бывшей женой Панин вместе с дочерью Анной переехал в Италию. Долгое время актер наслаждался жизнью, однако, спустя время признался, что испытывает финансовые трудности, поскольку не может сниматься в фильмах.
«Денег у меня осталось ненадолго, что делать дальше, я не знаю. Испания — это не Америка, кино здесь не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны, тем более я не знаю языка», — цитирует артиста «Аргументы и факты».
Не устраивает заграничная жизнь и Ветлицкую. Своим местом проживания она также выбрала Италию, поскольку, по словам звезды, ее дочери требуется более мягкий климат. Но местные подростки, судя по всему, были не очень рады переезду знаменитости. Певица пожаловалась, что ее наследницу постоянно травят в местной школе из-за известной фамилии.
Совсем недавно Россию покинул и Макаревич, но уже успел испытать трудности. Лидер музыкальной группы «Машина времени» рассказал, что израильская медицина слишком дорогая. Он пояснил, что многократные визиты к врачам отнимают у него время и деньги. При этом причины походов в медицинские учреждения он не уточнил.
Ранее Макаревич негативно высказался в адрес россиян, заявив, что страну представляли не они, а все улетевшие за рубеж знаменитости.