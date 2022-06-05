Эмигрировавшая в Испанию Татьяна Лазарева опровергла слухи о разводе с Шацем

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая вместе с детьми живет в Испании, опровергла информацию о своем разводе с юмористом Михаилом Шацем.
Звезда телевидения перебралась за границу с супругом, но вскоре тот покинул ее. Однако это еще не говорит о их расставании, уверяет Лазарева.
«Миша в Израиле. Улетел искать продолжение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать»,— поделилась она в YouTube-шоу «А поговорить?».
Ранее звездные супруги объявили о расставании. При этом Лазарева подчеркнула, что официально брак они не расторгали.
Напомним, телеведущая резко высказывалась о России. После чего на нее обрушилась волна хейта. Лазарева считает, что в текущей ситуации ей пока не стоит возвращаться на Родину.