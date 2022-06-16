Эмбер Херд заявила в интервью, что все еще любит Джонни Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд

В сети появилась вторая часть эксклюзивного интервью Эмбер Херд NBC News, из которой зрители узнали, что она до сих пор любит Джонни Деппа. О своих чувствах к бывшему мужу актриса обмолвилась еще во время скандального судебного процесса и повторила свои слова и на интервью. В ответ на вопрос журналистки, испытывает ли она по-прежнему любовь к Джонни после всего случившегося, Эмбер ответила: “Безусловно”.

Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно сломленные отношения наладились, но я не смогла,

— сказала Эмбер.

У меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему. Я знаю, что это, возможно, трудно понять, но это очень легко понять, если ты когда-либо любил кого-то,

— добавила актриса.

Во второй части интервью Херд также поделилась своими мыслями о том, как ее воспринимала публика во время этого процесса. После того как журналистка спросила Херд о тексте, в котором Депп пообещал ей “полное глобальное унижение”, она ответила:

Я не лучшая жертва, я понимаю. Я не симпатичная жертва, я не идеальная жертва. Но когда я давала показания, я попросила присяжных увидеть меня и услышать его собственные слова, в которых было обещание сделать это.

Депп подал в суд иск к Херд на сумму 50 миллионов долларов, утверждая, что она оклеветала его в статье в Washington Post 2018 года. В ней Эмбер написала о своем опыте домашнего насилия, но имя обидчика не упоминалось. Она подала встречный иск на 100 миллионов долларов. В итоге присяжные присудили Деппу 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций после того, как выяснилось, что Херд клеветала на звезду “Пиратов Карибского моря”. По встречному иску ей присудили 2 миллиона долларов.

Эмбер Херд

Херд планирует обжаловать приговор, который, по ее словам, разочаровывает и является неудачей для жертв жестокого обращения. Актриса также отметила, что она опасается повторного судебного преследования за клевету.

Я боюсь, что, что бы я ни делала, что бы я ни говорила и как бы я это ни говорила, каждый мой шаг будет давать еще одну возможность для такого рода замалчивания. Как мне кажется, иск о диффамации предназначен для того, чтобы забрать твой голос,

— сказала актриса.

Эмбер также добавила, что считает, что поступила правильно и “сделала все, что могла, чтобы постоять за себя и за правду”.

Эмбер Херд с дочерью

Что касается будущего, то Херд сказала, что теперь может сосредоточиться на том, чтобы полностью посвятить себя своей годовалой дочери. Актриса также опровергла сообщение о том, что ее полностью вырежут из второй части “Аквамена”.