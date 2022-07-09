Эмбер Херд требует назначить новый суд с Джонни Деппом из-за “подставного” присяжного

Эмбер Херд

Адвокаты Эмбер Херд направили в суд документы с требованием назначить новый процесс по делу о клевете с Джонни Деппом из-за ошибок, допущенных в предыдущем разбирательстве. Они утверждают, что один из присяжных фигурировал в деле не под своим именем.

Согласно заявлению юристов, одна из повесток была направлена мужчине 1970 года рождения, однако вместо него в состав присяжных под номером 15 вошел некто с той же фамилией и проживающий по тому же адресу, но родившийся в 1945 году. В ходе слушаний правонарушитель был на стороне Джонни.

Мисс Херд имела право рассчитывать на базовую защиту. Как предписано Кодексом Вирджинии, присяжными в процессе должны быть непосредственно те лица, которых вызвали для исполнения обязанностей. <…> Надлежащая правовая процедура была скомпрометирована. С учетом этих обстоятельств, следует объявить прошлое судебное разбирательство недействительным и назначить новое.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Ранее в июле адвокаты Эмбер Херд уже подавали ходатайство об отмене решения суда с Джонни Деппом. По их мнению, сторона актера не представила в суде веских доказательств того, что именно обвинения Эмбер нанесли ущерб его репутации и карьере.

Напомним, что в начале июня суд признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 млн долларов.