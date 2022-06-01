Эмбер Херд признана виновной в клевете на Джонни Деппа

Присяжные заседатели признали бывшую супругу Джонни Деппа виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Теперь Эмбер Херд предстоит выплатить звезде «Пиратов Карибского моря» 15 миллионов долларов, пишет RT.