Эмбер Херд признана виновной в клевете на Джонни Деппа

Суд присяжных вынес вердикт в отношении актрисы Эмбер Херд. Обсуждение длилось 14 часов, сообщают источники.
Присяжные заседатели признали бывшую супругу Джонни Деппа виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Теперь Эмбер Херд предстоит выплатить звезде «Пиратов Карибского моря» 15 миллионов долларов, пишет RT.
Сам Джонни Депп требовал от бывшей супруги 50 миллионов долларов из-за статьи. Речь идет о материале, опубликованном в The Washington Post. Эмбер Херд назвала себя «публичной фигурой, представляющей жертв домашнего насилия».