Эмбер Херд предъявила записи своего психотерапевта, которые доказывают насилие со стороны Джонни Деппа

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Эмбер Херд

Эмбер Херд продолжает попытки доказать свою правоту после того, как проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу: присяжные признали актрису виновной в клевете на экс-супруга и обязали ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов. Херд дала интервью телеканалу NBC, в котором предъявила новые доказательства того, что актер допускал физическое насилие по отношению к ней.

В превью видео актриса продемонстрировала документы, которые подтверждают ее слова. У меня есть целая папка документов начиная с 2011 года. Они были сделаны моим психотерапевтом, которому я сообщала о насилии, — заявила Эмбер и отметила, что ее врач вел записи несколько лет.

Так, продемонстрированные в ролике документы описывают инцидент, который произошел в 2012 году: Депп якобы “ударил ее и бросил на пол”. Спустя восемь месяцев после этого он “разорвал на ней ночную рубашку и бросил ее на кровать”, а позже “швырнул об стену и угрожал убить”.

Херд отметила, что использовать эти документы в суде ее адвокаты не могли, поскольку судья счел это “слухами” и запретил команде Эмбер предоставлять их в качестве доказательства.

Также актриса заявила, что не хочет отомстить Джонни Деппу и по-прежнему испытывает к нему чувства.

Я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно сломанные отношения наладились, но я не смогла.

Накануне один из присяжных, принимавших участие в судебном процессе, прокомментировал громкое дело и рассказал журналистам, что многие из его коллег не верили Херд: эмоции актрисы казались им слишком наигранными, а в ее истории было много несостыковок.

Пока Эмбер Херд пытается доказать свою правоту, Джонни Деппа в ближайшем будущем ожидает еще один суд: в физическом насилии его обвинил менеджер по подбору локаций Грег Брукс, который заявил, что актер несколько раз ударил его на съемочной площадке. Судебный процесс по этому делу начнется в конце июля, а защищать Деппа будет адвокат Камилла Васкес, которая помогла ему одержать победу над Эмбер Херд.