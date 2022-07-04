Эмбер Херд потребовала отменить решение суда с Джонни Деппом

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Эмбер Херд

Адвокаты Эмбер Херд подали в суд ходатайство с требованием отменить решение суда с бывшим мужем актрисы Джонни Деппом: в конце мая Херд признали виновной в клевете.

Как удалось выяснить Daily Mail, адвокаты Херд заявили, что команда Джонни Деппа не представила в суде достаточно доказательств того, что именно обвинения Эмбер нанесли ущерб репутации и карьере актера, лишив его ролей.

Джонни Депп не представил реальных доказательств — только косвенные. Нет повода считать, что заявления госпожи Херд были на самом деле ложными, — говорится в документах.

Кроме того, у защитников актрисы возникли сомнения в компетентности некоторых из присяжных: по мнению адвокатов, один из участников судебного процесса был подставным.

На требование Херд отменить вердикт присяжных отреагировал один из защитников Джонни Деппа, адвокат Бен Чу. Мы этого ожидали. Теперь этот процесс еще сильнее затянется, однако вряд ли все это изменит картину в целом, — заявил он журналистам.

Ранее Эмбер Херд дала интервью, в котором высказалась о суде с Джонни Деппом.

Как они могли вынести другое решение? Они ​​в течение трех недель слушали свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а в конце судебного разбирательства — показания от случайных людей. Я их не виню, я их понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер.

Актриса также заявила через своих адвокатов, что у нее нет возможности выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов по решению суда. Кроме того, актриса заявила, что напишет книгу, в которой расскажет свою версию произошедших событий.