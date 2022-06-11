Эмбер Херд попала в объективы папарацци впервые после окончания суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд

Эмбер Херд попала в объективы фотографов впервые после того, как проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу.

Как сообщает TMZ, Эмбер Херд на частном джете прилетела в аэропорт Нью-Джерси, провела несколько встреч в Нью-Йорке и вылетела в Вашингтон, после чего вернулась в свой дом в Вирджинии, который она арендует. Эмбер Херд сопровождала ее сестра Уитни. Западные СМИ предположили, что целью Эмбер было дать интервью одному из телеканалов.



Эмбер Херд

В сети обратили внимание, что перелет на частном джете обходится довольно дорого. При этом ранее адвокат актрисы заявила, что у Эмбер нет денег на выплату компенсации в размере 15 млн долларов по решению суда.

Адвокаты Джонни Деппа, Бенджамин Чу и Камилла Васкес, в свою очередь, предположили, что актер может отказаться от денег, которые ему должна Эмбер.

Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это.

Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд продлился шесть недель и вызвал общественный резонанс: большинство пользователей сети встали на сторону Деппа и призвали “отменить” Эмбер. После скандального суда сцены с героиней актрисы планируют вырезать из фильма “Аквамен-2”. Джонни Депп, напротив, может вернуться во франшизу “Пираты Карибского моря”.