Эмбер Херд обжалует решение суда с Джонни Деппом. Актриса назвала 16 оснований для апелляции

Джонни Депп и Эмбер Херд

Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда против бывшего мужа Джонни Деппа: в конце мая ее признали виновной в клевете и обязали выплатить денежную компенсацию. Актриса в своей жалобе указала 16 оснований для обжалования решения суда. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Иск поступил в суд Вирджинии во вторник.

Некоторые из этих оснований уже упоминались ранее — в том числе отказ суда принять в качестве доказательств свидетельства медицинских работников, персонала, друзей и членов семьи. Основания включают в себя много нюансов, от отсутствия “четких и убедительных доказательств” до отказа суда первой инстанции признать недействительными убытки, присужденные присяжными после того, как они обнаружили, что Херд и Депп дискредитировали друг друга.

Ранее представитель актрисы также рассказал изданию, что в деле Херд и Деппа появилось много новых доказательств. При этом ранее актрисе было отказано в пересмотре вердикта.

Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд занял шесть недель и транслировался онлайн, а позже по мотивам суда даже сняли фильм.

После решения суда, которое было принято не в ее пользу, Эмбер Херд заявила, что это большой удар по делу о защите женщин от насилия и добавила, что намерена далее бороться за свою правоту.