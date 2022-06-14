Эмбер Херд дала интервью после суда с Джонни Деппом: “Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его”

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Эмбер Херд

Эмбер Херд дала первое интервью после того, как проиграла суд против бывшего мужа Джонни Деппа: ее признали виновной в клевете и обязали выплатить 15 млн долларов компенсации.

В специальном выпуске на телеканале NBC в беседе с ведущей Саванной Гатри актриса призналась, что понимает, почему присяжные вынесли решение в пользу Джонни Деппа.

Как они могли вынести другое решение? Они ​​в течение трех недель слушали свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а в конце судебного разбирательства — показания от случайных людей. Я их не виню, я их понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер, — сказала она.

Кроме того, она добавила, что, благодаря работе команды Джонни Деппа, у людей сложилось впечатление, что ей нельзя доверять. Даже те, кто уверен, что я заслуживаю такой ненависти, даже те, кто думает, что я лгу, вы не можете, глядя мне в глаза, сказать, что в социальных сетях было справедливое представление обо мне.

Меня мало волнует, что кто-то думает обо мне или о том, что происходит за закрытыми дверями моего дома. Люди вообще не должны знать что-либо о моей личной жизни. Полная версия интервью выйдет 17 июня.

После завершения суда в пользу Джонни Деппа Эмбер Херд высказалась в соцсетях. Она призналась, что опасается, что ее поражение в суде скажется на движении MeToo, в рамках которого женщины рассказывают о пережитом насилии.

Я разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это провал. Это возвращает нас обратно к тому времени, когда женщина, которая не боится высказываться, могла быть пристыжена и унижена публично. Это опровергает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно, — написала она в инстаграме*.

Адвокат Эмбер Херд также заявила, что у актрисы нет возможности выплатить компенсацию. Представители Джонни Деппа отметили, что для актера этот суд был не ради денег: он хотел восстановить свою репутацию. Более того, Джонни Депп может отказаться от 8 млн долларов, которые ему должна Эмбер.

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