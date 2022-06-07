«Ельцин-центр» ответил Михалкову на обвинения в иностранном финансировании

«”Ельцин-центру” хорошо известна позиция господина Михалкова. Он многократно заявлял о ней в своем “Бесогоне” (YouTube-канал “БесогонTV”. — Прим.ред.). И мы многократно ее комментировали. Других комментариев не будет», — сказали в пресс-службе «Газете.ru».