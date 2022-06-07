«Ельцин-центр» ответил Михалкову на обвинения в иностранном финансировании

Президентский центр Б. Н. Ельцина прокомментировал заявление кинорежиссера и актера Никиты Михалкова, что учреждение является иностранным агентом.
Михалков ранее призвал провести проверку организации, которая находится в Екатеринбурге. Кроме того, кинодеятель отметил, что учреждение строит свой филиал в Москве на протяжении 13 лет. Слова звезды фильма «Жестокий романс» прокомментировали представители «Ельцин-центра».
«”Ельцин-центру” хорошо известна позиция господина Михалкова. Он многократно заявлял о ней в своем “Бесогоне” (YouTube-канал “БесогонTV”. — Прим.ред.). И мы многократно ее комментировали. Других комментариев не будет», — сказали в пресс-службе «Газете.ru».
Кинорежиссер заявил, что учреждение следует признать иностранным агентом, как это сделали с главным редактором ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым*. По мнению Михалкова, организация наносит не меньший вред России.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами