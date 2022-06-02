Эллиот Пейдж снялся для Esquire и рассказал о трансгендерном переходе: “Я никогда не буду женщиной”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Эллиот Пейдж

Актер Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, появился на обложке журнала Esquire и дал большое интервью, в котором рассказал о панических атаках, трансгендерном переходе и связанных с ним сложностях. Для фотосессии актер позировал в вещах брендов Ralph Lauren, Saint Lauren и Gucci.

В 2014 году Эллиот (на тот момент еще Эллен) рассказал о своей гомосексуальности, а в конце 2020 года заявил, что считает себя трансгендерным мужчиной. Когда позже Пейдж решился на операции по удалению груди, он сразу оказался в центре внимания. Эллиот отметил, что не ожидал такой масштабной реакции: Я не ожидал, что она будет настолько сильной. Но, конечно, я ждал этого: любви и поддержки со стороны многих людей, и ненависти, жестокости и язвительности со стороны других.

Когда люди говорят: “О, теперь он захочет играть цис-мужских персонажей”, у меня возникает ощущение, что подтекст таков: они думают, что это было бы достижением для меня. Я транс, я квир, и я хочу играть эти роли, — заявил он, добавив, что не против играть и роли цис-мужчин (мужчины, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. — Прим. ред.).



Эллиот Пейдж





Актер признался, что проблемы с непринятием себя и гендерной идентичности у него были еще в детстве: он чувствовал себя намного комфортнее в обществе мальчиков. Пейдж рассказал, что очень любил играть в футбол, и большим потрясением для него было разделение мальчиков и девочек. В детстве у меня были сложности в плане отношения к своему полу. Я помню год, когда девочек и мальчиков разделили по разным командам. Я был так растерян, так расстроен. Я плакал и говорил маме: “Пожалуйста, еще один год, еще один год!”. Когда я играл с мальчишками — в футбол, на переменах и во время обеда, — я был в восторге. Мне дали поиграть еще год, потом пришлось перейти в женскую команду.

Пейдж отметил, что он не мог представить себя женщиной в возрасте.

Я не мог представить себя стареющей женщиной. У меня не было будущего. Я никогда не был девушкой. Я никогда не буду женщиной.

Актер рассказал, что фильм “Джуно”, в котором он исполнил главную роль, принес ему известность, однако спровоцировал серьезные психологические проблемы: играть девушку, чувствуя себя мужчиной, ему было очень тяжело. Пейдж вспомнил, как его заставляли надевать платья для выходов в свет — например, на премьеру фильма “Джуно”, и отметил, что это было для него очень травматично. Пейдж добавил, что многие женщины не носят платья, и ничего страшного в этом нет.

Эллиот признался, что, будучи женщиной, столкнулся с РПП, тяжелой депрессией и паническими атаками. Они были настолько сильными, что мешали ему жить: он часто пропускал важные встречи и не мог выйти из дома, поскольку сильно нервничал. Когда мне было чуть за двадцать, я не знал, как рассказать людям о том, как мне плохо. Я ругал себя за это. Я жил своей жизнью, и мои мечты сбывались. И все же, например, когда я снимался в фильме “Начало”, я практически не мог выйти из отеля.

Эллиот Пейдж известен по фильмам “Джуно”, “Начало”, “Леденец”, а также сериалу о супергероях “Академия “Амбрелла””, где он начал сниматься еще как Эллен Пейдж, и продолжил уже после трансгендерного перехода. В 2018 году Пейдж женился на своей возлюбленной Эмме Портнер, однако в 2021 году они объявили о расставании.