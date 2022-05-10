Елизавета II пропустит тронную речь парламента из-за проблем со здоровьем

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Королева Великобритании Елизавета II решила не идти на тронную речь в парламенте в связи с проблемами со здоровьем. Об этом пишет Sky News.
Монарх пропустит церемонию официального открытия парламентской сессии из-за плохой подвижности. Букингемский дворец подчеркнул, что Елизавета II периодически не может быть мобильной. После консультации с врачами она вынужденно согласилась не идти на мероприятие.
Вместо королевы тронную речь посетит ее сын и наследник престола принц Чарльз. До этого момента монарх пропускала сессию только в 1959 и 1963 годах, когда была беременна.
Ранее Елизавета II рассказала о своем состоянии во время заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет телеканал «360».
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