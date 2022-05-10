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    Елизавета II пропустит тронную речь парламента из-за проблем со здоровьем

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Елизавета II пропустит тронную речь парламента из-за проблем со здоровьем

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    I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Королева Великобритании Елизавета II решила не идти на тронную речь в парламенте в связи с проблемами со здоровьем. Об этом пишет Sky News.

    Монарх пропустит церемонию официального открытия парламентской сессии из-за плохой подвижности. Букингемский дворец подчеркнул, что Елизавета II периодически не может быть мобильной. После консультации с врачами она вынужденно согласилась не идти на мероприятие.

    Вместо королевы тронную речь посетит ее сын и наследник престола принц Чарльз. До этого момента монарх пропускала сессию только в 1959 и 1963 годах, когда была беременна.

    Ранее Елизавета II рассказала о своем состоянии во время заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет телеканал «360».

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