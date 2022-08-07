Елизавета II проигнорировала день рождения Меган Маркл

Меган Маркл отпраздновала день рождения 4 августа. Большинство членов королевской семьи поспешили поздравить герцогиню Сассекскую, но Елизавета II хранила молчание.
Некоторые журналисты уверены, что «громкое молчание» королевы Великобритании проясняют ряд моментов. Во-первых, Елизавета II разграничила семью и «сбежавшего» внука принца Гарри с супругой. А во время празднования платинового юбилея она не пустила их на балкон.
Еще одной причиной молчания называют слух, который распустила пиар-служба принца Гарри и Меган Маркл. Их якобы пригласили в замок Балморал. Но эта резиденция является одним из любимых мест Елизаветы. И посещение в замок нужно заслужить доверием, пишет Elle.