Елизавета II проигнорировала день рождения Меган Маркл

Еще одной причиной молчания называют слух, который распустила пиар-служба принца Гарри и Меган Маркл. Их якобы пригласили в замок Балморал. Но эта резиденция является одним из любимых мест Елизаветы. И посещение в замок нужно заслужить доверием, пишет Elle.