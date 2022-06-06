Елизавета II поставила на место принца Гарри и Меган Маркл на праздновании своего юбилея

Принца Гарри и Меган Маркл там не было. Скорее всего, королева запретила им выходить на балкон, чтобы тем самым поставить оскандалившуюся пару на место. Пока все остальные стояли на главном балконе, герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за происходящим из VIP-секции — там находились младшие и малоизвестные члены королевской семьи.