Елизавета II поставила на место принца Гарри и Меган Маркл на праздновании своего юбилея

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приехали в Лондон на празднование платинового юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II. Однако пару ждал весьма холодный прием.
Елизавета II стала первым британским монархом в истории, который занимает трон на протяжении 70 лет. В честь этого события в Соединенном Королевстве проходят масштабные торжественные мероприятия.
Во время парада, который прошел на днях, Ее Величество и члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца. Рядом с ней стояли принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз, а также принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми.
Принца Гарри и Меган Маркл там не было. Скорее всего, королева запретила им выходить на балкон, чтобы тем самым поставить оскандалившуюся пару на место. Пока все остальные стояли на главном балконе, герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за происходящим из VIP-секции — там находились младшие и малоизвестные члены королевской семьи.
Также пара не увиделась с королевой во время торжественной пятничной службы. Монарх пропустила это событие из-за плохого самочувствия. В целом мероприятия были организованы таким образом, чтобы принц Уильям и его семья не пересекался с младшим братом и его женой.