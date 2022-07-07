Элитный яхт-клуб на месте «городской жемчужины»: в Петербурге обсудили «новые планы» на Горскую

«Можно выбрать совершенно другие территории. Создать их будет и дешевле, и правильнее. Не надо будет портить чужой проект. Сейчас эта территория маргинализирована. Совсем другое дело — создать место для того, чтобы креативные люди могли бы использовать свои таланты, сделать что-то новое и красивое. Сделать место, куда люди хотели бы возвращаться и жить. Но от этого проекта город почему-то отказывается, создавая совершенно банальный проект, похожий на «Атлантик Сити». У нас уже есть подобного рода заведения. Зачем это нужно — я не понимаю. К тому же это несет серьезные риски для окружающей среды: мы перемещаем огромные свалочные массы непонятно зачем», — прокомментировал Шевчук.