Элитный яхт-клуб на месте «городской жемчужины»: в Петербурге обсудили «новые планы» на Горскую

Администрация Санкт-Петербурга изменила планы по реновации бывшей промзоны территории «Горской». Теперь на месте IT-кластера — центра притяжения бизнеса и туристов со всего мира — может появиться яхт-клуб. Эксперты, приглашенные на специальную пресс-конференцию в Медиагруппу «Патриот»? объяснили, чего лишится Северная столица, отказавшись от первоначальных планов на «Горскую».
Соглашение о развитии территории «Горская» было подписано между гендиректором «Мегалайна» Геннадием Корупятником и правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Заключение договора состоялось при участии губернатора города Александра Беглова.
На площадке ПМЭФ-2022 состоялась презентация проекта-победителя конкурса «Мегалайн» по выбору лучшего архитектурно-строительного решения развития «Горской». Однако, отметил Геннадий Корупятник, несмотря на все достигнутые соглашения, администрация города приняла решение о реализации на этой территории проекта частного яхт-клуба.
«К сожалению, проект предложенный победителем конкурса, не сможет быть реализован. Как уже известно, Правительство Санкт-Петербурга в лице вице-губернатора (…) сегодня планирует подписать соглашение о размещении на территории «Горская» частного яхт-клуба с Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организацией “Яхт-клуб Санкт-Петербурга”», — констатировал Корупятник.
Позднее комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга опубликовал задание на подготовку проекта планировки территории «Горская», предполагающей создание там объектов яхтенного спорта. Выяснилось, что на эти цели отводится всего 40 тысяч квадратных метров. Проект реновации «Горской» от компании «Мегалайн» предполагает освоение куда более значительной зоны. Так общая площадь территории под развитие оценивается в 140 га.
При ближайшем рассмотрении проекта соглашения городской администрации с компанией «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» складывается впечатление, что речь идет о создании небольшого частного яхт-клуба, отметил Геннадий Корупятник на пресс-конференции. По его словам, в случае реализации этот проект будет убыточным как с экономической, так и с социальной точек зрения.
«Предложенный функционал для размещения яхт-клуба совершенно не обеспечивает для города наилучшие социальный и экономический эффект. И если социальную составляющую там еще можно найти с натяжкой (хотя я с трудом представляю значение для города частного яхт-клуба), то с экономической точки зрения он никак не обойдется без очень серьезных бюджетных вливаний, которые, видимо, будут поступать за счет города. Я, конечно, за яхт-клубы вообще, но в данном случае мы имеем дело с торгово-развлекательным комплексом, к которому прилагается небольшая территория для содержания яхт, а это совсем другое дело», — подчеркнул Корупятник.
Председатель общественной организации «Северо-Западный зеленый крест» Юрий Шевчук убежден, что для яхт-клуба можно найти и другое место так, чтобы реализация одного проекта не мешала другому. Он считает, что отказ от предложенного «Мегалайном» мультифункционального кластера фактически в пользу торгового центра со стоянкой для яхт — большая ошибка.
«Можно выбрать совершенно другие территории. Создать их будет и дешевле, и правильнее. Не надо будет портить чужой проект. Сейчас эта территория маргинализирована. Совсем другое дело — создать место для того, чтобы креативные люди могли бы использовать свои таланты, сделать что-то новое и красивое. Сделать место, куда люди хотели бы возвращаться и жить. Но от этого проекта город почему-то отказывается, создавая совершенно банальный проект, похожий на «Атлантик Сити». У нас уже есть подобного рода заведения. Зачем это нужно — я не понимаю. К тому же это несет серьезные риски для окружающей среды: мы перемещаем огромные свалочные массы непонятно зачем», — прокомментировал Шевчук.
Компания «Мегалайн» предлагала поделить территорию «Горской» на четыре кластера: Light Industrial, IT-деревня, культурный центр и гостинично-курортный сектор. Реализация проекта реновации бывшей промзоны подразумевает привлечение инвестиций за счет частных вложений в размере 236 млрд рублей. Более того, обновленное мультикластерное пространство «Горской» позволило бы создать почти 17,5 тысяч новых рабочих мест. Яхт-клуб обещает привлечь лишь 10 млрд рублей. О количестве потенциальных рабочих мест ничего не сообщается.