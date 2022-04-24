Элитные заграничные туры становятся менее популярны в России

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Желающих купить дорогой элитный тур для отдыха заграницей жителей России стало меньше на 60%, пишет «Коммерсантъ».
Представители турагентств России поделились с изданием
информацией о падении спроса на элитные туры. По мнению экспертов, ситуация связана с санкционным давлением,
трудностями с обменом валюты и повышенными рисками отмены бронирований в
гостиницах.
«Зачисление денег от российских юрлиц даже в дружественных
странах проходит с большим скрипом, и чем выше суммы, тем больше шансов, что
банк-получатель в стране откажет и вернет платеж назад, просто побоявшись
копаться в составляющих этого платежа», — отмечает гендиректор компании Space
Travel Артур Мурадян.
Аналитики также говорят, что общее число авиафирм, которые
организовывают вылеты первым классом из РФ, снизилось. Те, которые продолжают
курсировать, радикально подняли цены.
«Первый класс есть только у Emirates на их больших
Airbus двухпалубных или Boeing 777. Они выполняют один-два рейса, то
есть не каждый день даже. Стоимость первого класса “туда-обратно” на
майские порядка 1,4 млн на Emirates», — говорит управляющий партнер сервиса
«Консьерж» Кирилл Левадный.
При этом правительство Египта сейчас прорабатывает перспективы
предоставления разрешения гражданам России платить за гостиницы в рублях, чтобы
повысить турпоток в страну.