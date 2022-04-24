Элитные заграничные туры становятся менее популярны в России

«Первый класс есть только у Emirates на их больших

Airbus двухпалубных или Boeing 777. Они выполняют один-два рейса, то

есть не каждый день даже. Стоимость первого класса “туда-обратно” на

майские порядка 1,4 млн на Emirates», — говорит управляющий партнер сервиса

«Консьерж» Кирилл Левадный.