Елена Воробей рассталась с женихом, который не смог отвезти ее на отдых

С этим мужчиной артистка эстрады познакомилась на концерте в прошлом году. Отношения развивались очень стремительно. СМИ писали, что пара даже начала готовиться к свадьбе. Однако недавно появилась информация, что Воробей рассталась с женихом-госслужащим, который не мог позволить отвезти ее на отдых.