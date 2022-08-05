Елена Воробей рассталась с женихом, который не смог отвезти ее на отдых

Юмористка Елена Воробей рассталась с женихом Сергеем из-за большой разницы в доходах.
С этим мужчиной артистка эстрады познакомилась на концерте в прошлом году. Отношения развивались очень стремительно. СМИ писали, что пара даже начала готовиться к свадьбе. Однако недавно появилась информация, что Воробей рассталась с женихом-госслужащим, который не мог позволить отвезти ее на отдых.
«Мы должны постараться обеспечить, чтобы оба обеспечивали примерно одинаковый уровень безопасности. Трудно лететь одному на отдых, а перевозить человека за свой счет — это не хорошо, плохо», — цитирует юмористку StarHit.
По словам Воробей, она даже обращалась к психологу, который позволил понять, что эти ее отношения — ошибка. Разорвав отношения с Сергеем, юмористка готова к новым встречам и новым знакомствам.