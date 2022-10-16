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Елена Ваенга призналась, что испытала унижение при первой встрече с Аллой Пугачевой

Елена Ваенга призналась, что испытала унижение при первой встрече с Аллой Пугачевой
Global Look Press | Vadim Tarakanov

Певица Елена Ваенга рассказала о первой встрече с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Артистка призналась, что испытала унижение в тот момент.

Ваенга вспомнила, как однажды пришла в звукозаписывающую студию, чтобы записать новую песню. В какой-то момент в туда зашла Пугачева. Коллеги, постыдившись начинающей вокалистки спрятали ее под стол.

«Я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, я поняла, что-то тут не то. Так нельзя!» — высказалась Ваенга в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Исполнительница была обескуражена происходящим. Она не понимала, почему с ней так поступили.

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RusNewsToday24
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