Елена Ваенга призналась, что испытала унижение при первой встрече с Аллой Пугачевой

Певица Елена Ваенга рассказала о первой встрече с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Артистка призналась, что испытала унижение в тот момент.
Ваенга вспомнила, как однажды пришла в звукозаписывающую студию, чтобы записать новую песню. В какой-то момент в туда зашла Пугачева. Коллеги, постыдившись начинающей вокалистки спрятали ее под стол.
«Я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, я поняла, что-то тут не то. Так нельзя!» — высказалась Ваенга в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Исполнительница была обескуражена происходящим. Она не понимала, почему с ней так поступили.