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Елена Проклова воздержалась от критики Софии Ротару из-за ее позиции

Елена Проклова воздержалась от критики Софии Ротару из-за ее позиции
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress

Актриса Елена Проклова прокомментировала позицию певицы Софии Ротару относительно специальной операции России на Украине. Артистка не стала осуждать вокалистку.

«Украина — это ее страна, но она не говорит ничего плохого о нас, о России. Все-таки Софию Михайловну много связывает с нашей страной: и творчество, и бизнес», — цитирует ее портал «Woman.ru».

Ранее исполнительница хита «Я назову планету» дала оценку политической ситуации в мире. Она подчеркнула, что не готова разрывать все связи с Россией.

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RusNewsToday24
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