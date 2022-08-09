Елена Проклова воздержалась от критики Софии Ротару из-за ее позиции

Актриса Елена Проклова прокомментировала позицию певицы Софии Ротару относительно специальной операции России на Украине. Артистка не стала осуждать вокалистку.
«Украина — это ее страна, но она не говорит ничего плохого о нас, о России. Все-таки Софию Михайловну много связывает с нашей страной: и творчество, и бизнес», — цитирует ее портал «Woman.ru».
Ранее исполнительница хита «Я назову планету» дала оценку политической ситуации в мире. Она подчеркнула, что не готова разрывать все связи с Россией.