Елена Перминова рассказала о воспитании детей, разнице в возрасте с мужем и ревности: “Мы не зря вместе 17 лет”

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Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми

Елена Перминова в очередной раз провела среди своих фолловеров в инстаграме* рубрику “Вопрос — ответ” и рассказала о детях и отношениях с Александром Лебедевым. Публикуем самые интересные цитаты модели и многодетной мамы.

О рождении детей

Я родила первого в 22, лишь потому что уже с 16 мечтала о детях. Первое правило, чтобы жить в гармонии с собой и быть счастливой, — это делать только то, что вам самой лично откликается и хочется. Кто это такое придумал, что ребенок должен появиться до 30, иначе ты считаешься старородящей. Бред! Заметила, что такое сильное давление на женщин именно в нашей стране. Стереотип чистой воды. Свою жизнь нужно жить для себя. Чтобы потом не винить себя за упущенное время и годы, а не окружение за навязанное мнение. За границей я и моя банда вызываем шок и удивление у людей. Там совсем другой порядок жизни, там в первую очередь люди живут для себя, делают карьеру, отдыхают и только потом думают о семье, будучи уже зрелыми личностями.

О воспитании детей и наказаниях

В нашей семье единственный “плохой полицейский” — это я, так как Александр крайне мягкий (даже в его бизнесе с его сотрудниками приходится именно мне быть жесткой). На детей могу прикрикнуть в крайнем случае, но обычно одного моего взгляда хватает. Детей никогда не бью и считаю, что этого категорически нельзя делать. Наказываю лишением айпада; если в ресторане они себя плохо ведут, например, отправляю сразу домой.

Если дети вступят в ЛГБТ-отношения

Приму и поддержу. Ведь главное, чтобы мой ребенок был счастливым. Лезть в личные отношения своих сыновей я не буду. Это их выбор, их жизнь. Я точно буду хорошей свекровью.

О модельной карьере детей

Не хочу, чтобы они шли в моделинг. Я знаю этот бизнес, он жестокий. И было много предложений по Арише. На все я отказала. Вырастут и сами примут решение.

О разнице в возрасте с Александром Лебедевым



Мне всегда было плевать на любые обсуждения и осуждения. Мой муж (официально Елена Перминова и Александр Лебедев не женаты, помолвка состоялась еще в 2020 году, но свадьбы пока не было. — Прим. ред.) офигенно выглядит, очень образованный, с потрясающим чувством юмора, с ним интересно и чувствуешь себя как за каменной стеной. А главное — нам хорошо рядом друг с другом. И это в тысячу раз лучше, чем быть рядом с пустым, необразованным, не уважающим женщин мужчиной, даже если он и молодой красавчик. В отношениях важно другое. Мы не зря вместе 17 лет и у нас четверо прекрасных деток.



Александр Лебедев и Елена Перминова

Об отношениях Александра Лебедева и бывшей супруги

Он ведет себя достойно, свою бывшую жену никак не обижает материально уже более 25 лет и поддерживает ее во всем как мать общего сына, за которого только чувство благодарности по сей день. Важно обращать внимание на то, как ваш мужчина относится к бывшим женам и детям.

О ревности

Ревность — разрушительное чувство, которое реально отравляет жизнь, причем всем. Если человек любит себя, самодостаточный, а не придаток своего партнера, этих чувств возникать просто не будет. Говорю из своего личного опыта. Раньше я была очень ревнивой, от ревности на ровном месте я морально и физически погибала. Сейчас мне 35, ощущение себя стало совершенно другим и ревности не осталось, что помогло вывести наши отношения на другой уровень. Сейчас мы близкие люди, партнеры, друзья, поддержка друг друга, родители, и нам классно вместе.

Об отношениях с женатым мужчиной

Никогда не была любовницей, чему очень рада. Когда познакомилась с Сашей, мне было всего 19 лет, я тогда только переехала в Москву.

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